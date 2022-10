Evenepoel zegt niet bij voorbaat neen tegen werelduurrecordpoging en op theorie dat Ineos daar beste ploeg voor is

Wie zou het werelduurrecord van Ineos-klepper nog kunnen verbeteren? Remco Evenepoel is dan een naam die spontaan in het hoofd van velen zal opkomen.

Campenaerts gelooft alvast dat Evenepoel nog beter kan dan de 56;792 kilometer van Filippo Ganna. De Italiaan wierp dan weer op dat Evenepoel dan naar Ineos moet komen. Grappig, de hele saga van de voorbije weken in gedachten. Zo kwam het ook op Evenepoel zelf over. "Filippo heeft wel een punt, natuurlijk. Die mannen hebben daar echt wel de knowhow voor", reageert onze landgenoot in HLN.

"Als je je eigen performance manager al het pad kan laten plaveien en een richtrecord kan laten neerzetten... Een betere voorbereiding kan je jezelf niet wensen. Dan kan je pas écht het maximale uit je capaciteiten halen. In dat opzicht heeft Victor Campenaerts het omzeggens in zijn eentje moeten klaren", schetst Evenepoel het verschil met het voormalige werelduurrecord van Campenaerts.

KLEIN EN AERODYNAMISCH

"Uiteraard werd ook hij goed begeleid, maar over 'rode loper' op de fiets die hem minitieus aangaf 'nu moet je dit doen of dat doen' beschikte hij niet. Hij heeft het allemaal zelf uitgeplozen." Als Evenepoel zelf een poging zou wagen, ziet hij wel in waar hij voordeel uit kan halen. "Ik ben klein en aerodynamisch. Op de wielerbaan kan dat een voordeel bieden. Eens op volle snelheid daar, kan je die in principe ook aanhouden."

"Van alle disciplines van het waanwielrennen is het werelduurrecord, denk ik, degene die de minste piste-ervaring vereist. Oké, je moet wel je lijnen kunnen rijden. Maar bij Ganna was dat zaterdag ook niet constant 100% perfect", kaart Evenepoel aan. Kan het dus dat hij eens een werelduurrecordpoging onderneemt? "Misschien wel, ja. Ooit. Tenzij Filippo nu zelf nog eens 58,59 km/u gaat rijden."