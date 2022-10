Het seizoen van Arnaud De Lie eindigt in mineur

Arnaud De Lie kwam in Parijs-Tours ten val. Hij moest naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Uit onderzoek bleek dat Arnaud De Lie geen breuken bij zijn val in Parijs-Tours had opgelopen. Wel had hij schaafwonden over het hele lichaam. Ook is zijn pols gekneusd. "Nu komt er voor hem een periode van rust aan. We zien je volgend seizoen terug", aldus Lotto Soudal.

Zo komt er een einde in mineur voor het seizoen van De Lie. Hij kan terugblikken op een sterk seizoen als neoprof. Hij behaalde 9 overwinningen en was goed voor 2268 UCI-punten dit jaar. Het meeste van allemaal bij Lotto Soudal en in het hele peloton deden er niet veel renners beter dan hem.