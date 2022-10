Lotto Soudal degradeert uit de WorldTour: het hele jaar gestreden om degradatie te ontlopen, maar het was niet genoeg

In het begin van het seizoen stond Lotto Soudal al op een degradatieplaats. Op het einde van het seizoen staat de ploeg daar nog steeds. In 2022 vochten ze het hele seizoen tegen degradatie, maar het was niet genoeg. Lotto Soudal degradeert, behoudens een mirakel, uit de WorldTour.

Lotto Soudal was in 2020 goed begonnen. Ze hadden, ondanks de beperkte kalender vanwege corona, 12 overwinningen geboekt. 8 daarvan waren op WorldTour-niveau. Ze wonnen onder meer 2 ritten in de Tour met Caleb Ewan en 2 ritten in de Vuelta met Tim Wellens. Ze hadden een ruime marge op de 19e plaats, wat de 1e degradatieplaats was. Begin 2021 bouwde Lotto Soudal die marge verder uit. Eind maart stonden ze bijna 1000 punten voor.

Maar daarna is het beginnen tegenslaan. De resultaten bleven uit en Lotto Soudal zakte weg in het UCI-klassement die de promotie en degradatie eind 2022 zal bepalen.

Nochtans telde Lotto Soudal evenveel overwinningen in 2021 als in 2020, maar er was ook een gebrek aan ereplaatsen en de overwinningen waren net kwalitatief minder. In 2020 wonnen ze nog 4 ritten in een grote ronde. In 2021 waren dat er nog 2. Ook wonnen ze in 2020 met de Scheldeprijs ook nog een eendagswedstrijd, wat meer waard is dan een etappe in een rittenkoers. In 2021 wonnen ze geen enkele eendagskoers. Rittenkoersen wonnen ze zowel in 2020 als in 2021 niet.

© photonews

2022 GOED BEGONNEN

Het mindere jaar 2021 had als gevolg dat Lotto Soudal op een degradatieplaats stond. Begin 2022 begonnen ze op een 20e plaats en met zo'n 800 punten achterstand op een veilige plaats. Lotto Soudal begon met goede moed aan het seizoen en zocht de kleinere eendagswedstrijden op om meer punten te winnen.

Hun aanpak loonde. Lotto Soudal begon punten in te halen en ondanks de tegenvallende voorjaarsklassiekers stonden ze net voor de Tour nagenoeg gelijk met een veilige 18e plaats. In de zomer vielen de uitslagen opnieuw tegen en het verschil werd ondanks een opstoot in augustus alsmaar groter. In oktober was het verschil terug 1000 punten en toen was het al duidelijk dat het heel moeilijk zal worden. Mathematisch is het nog altijd mogelijk, maar dan zou er in de resterende 5 wedstrijden een mirakel moeten gebeuren.

TE WEINIG KWALITEIT EN PECH

In 2022 was Lotto Soudal het 15e beste team en ze behaalden tot en met 10 oktober 25 overwinningen, maar toch was het niet genoeg om degradatie te ontlopen. Een van de problemen was de kwaliteit van de overwinningen. Er waren 2 WorldTour-zeges en 7 zeges uit de ProSeries. De rest waren allemaal overwinningen van 1e categorie.

Daarnaast beschikte de ploeg ook niet echt over een klassementsrenner. Movistar dreeg op een bepaald moment ook uit de WorldTour te verdwijnen, maar dankzij een 2e plaats van Enric Mas in de Vuelta verdiende Movistar veel punten (844) en de degradatiezorgen waren zo goed als weg.

Ook kende Lotto Soudal de nodige pech in 2022. Jasper De Buyst was een tijdje uit. Ook Tim Wellens was in het najaar een tijd afwezig. Caleb Ewan had vanaf de Giro tot het einde van de Tour last van een oude blessure. Daardoor werd er steeds meer naar neoprof Arnaud De Lie gekeken, die in 2022 de meeste punten (2268) voor Lotto Soudal had bezorgd.

© photonews

VANGNET

Toch heeft het goede jaar 2022 een positief gevolg. Van alle ploegen die in 2023 niet tot de WorldTour behoren, pakten ze de meeste UCI-punten. Dat geeft hen startrecht voor alle WorldTour-wedstrijden in 2023. Zo zal Lotto Soudal ook in 2023 nog een beetje tot de WorldTour behoren.