Nathan Van Hooydonck: "Ik ben verrast dat Tiesj Benoot voor de Kristallen Zweetdruppel is genomineerd"

De genomineerden voor de Kristallen Zweetdruppel zijn bekend. Onder de 6 genomineerden vinden we ploegmaats Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot.

Tiesj Benoot vindt dat de Kristallen Zweetdruppel dit jaar naar Nathan Van Hooydonck moet gaan. "In bijna elke wedstrijd heeft hij ervoor gezorgd dat onze kopman in een zetel zat", vertelde Benooit aan Het Laatste Nieuws. "Als wij op een helling vooraan opdraaien, is dat dankzij zijn werk. Dat wordt onderschat en krijgt veel te weinig aandacht."

Van Hooydonck deelt de mening van Benoot. "Ik moet er wel bij zeggen dat ik daarom niet vind dat die andere jongens het niet verdienen."

Wel was Van Hooydonck verrast over de nominatie van Benoot: "De laatste 5 jaar ging de prijs telkens naar Tim Declercq. Dan associeer je die prijs met dat soort renners. Het is ook een beetje raar om Benoot in een helpersrol te zien. Al heeft hij in de Tour veel op kop gereden. Daardoor vind ik het 100% terecht dat hij erbij staat."