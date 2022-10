Podiumman Van der Haar skipt Fayetteville: "Probeerde Thibau Nys ook kansen te geven om voor derde plek te rijden"

Lars van der Haar was dan toch de man van Baloise Trek die op het podium belandde. Thibau Nys had dat in Waterloo ook kunnen zijn.

"Eigenlijk had ik de laatste twee ronden het gevoel dat Thibau Nys en Michael Vanthourenhout beter waren als ik", bekende Lars van der Haar voor de UCI-microfoon. "Ik voelde dat ik moest wachten tot de laatste ronde. Ik probeerde Thibau ook wel kansen te geven om voor die derde plek te rijden. Uiteindelijk zag ik een kans richting de balken. Als ik daar als eerste overheen kon komen, maakte ik de grootste kans. Da's gelukt."

UITMUNTENDE ISERBYT

Het was niet zo simpel om in te delen in Waterloo. "Het was een heel lastig rondje. Ik was misschien iets te hard gestart en Eli Iserbyt profiteerde daar meteen van. Eli was ook wel uitmuntend en reed stuk per stuk weg. Ik had wel verwacht dat Eli geen cadeautjes zou uitdelen, maar niet dat hij vanaf ronde 1 zou gaan."

In Fayetteville doet Van der Haar niet mee. De Nederlander zit al met een andere cross in zijn gedachten, én natuurlijk met het verdedigen van zijn Europese titel. "Ik ga naar huis om te trainen en ga dan focussen op Tábor. Ik rijd graag in Tábor. Ik had graag ook meegedaan in Fayetteville, maar voor mij is dat iets te veel momenteel om dat erbij te nemen. Ik ga focussen op Tábor en het EK."