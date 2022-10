Primoz Roglic gaat onder het mes en is een tijdje uit

Primoz Roglic wordt maandag geopereerd aan zijn schouder. Dat heeft hij afgelopen weekend aan het radioprogramma Val 202 verteld.

"Die schouder moet hersteld worden", vertelde Primoz Roglic tijdens Val 202. "Want ik heb mijn schouder al een paar keer ontwricht. Het zal geen evidente operatie worden. Ze snijden een stuk van mijn bot weg en verplaatsen dat naar waar mijn schouder uit de kom gaat."

"Het moet opgelost worden, want ik heb mijn limiet bereikt", ging Roglic verder. "Ik wil sterker terugkomen en mij op nieuwe uitdagingen in het volgende seizoen voorbereiden. Ook zal ik er alles aan doen om zo snel mogelijk op de fiets te zitten."

Roglic zal 6 tot 8 weken uit zijn en kan terugblikken op een wisselvallend seizoen. Parijs-Nice en de Dauphiné won hij, maar in de grote rondes kende hij minder succes. In de Tour kwam hij in de kasseienrit ten val en moest hij zijn schouder weer in de kom zetten. Daarna kreeg hij last van zijn rug en gaf hij op. In de Vuelta stond hij op een bepaald moment 2e achter Remco Evenepoel, maar dan kwam hij op een bizarre manier ten val en moest hij opgeven.