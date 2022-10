Annemiek van Vleuten kijkt terug op seizoen en zet overwinning in Omloop boven WK en Luik-Bastenaken-Luik

Het seizoen van Annemiek van Vleuten zit er na de Ronde van Romandië helemaal op.

Annemiek van Vleuten was maandag te gast in de Nederlandse talkshow Khalid & Sophie. Daar blikte ze terug op haar seizoen. Met overwinningen in de Omloop Het Nieuwsblad, Luik-Bastenaken-Luik, de drie grote rondes en het WK is haar seizoen meer dan geslaagd.

Maar toewerken naar die overwinningen doet ze niet. “Ik kijk aan het begin van het jaar samen met mijn trainer op welke momenten ik op mijn best wil zijn. Dat doe je door een heel plan te smeden. De overwinningen zijn eigenlijk een beetje de kers op de taart. Op het juiste moment in optimale vorm proberen te geraken, dat is het mooiste.”

Haar overwinning in de Tour staat op nummer één dit jaar, de Omloop Het Nieuwsblad op nummer twee. Van Vleuten klopte toen Demi Vollering in een lange sprint. “Dat was een speciaal moment. Intrinsiek is ze veel sneller dan ik. Ik besloot om gewoon een gek plan uit te voeren. Op 400 meter van de finish ging ik al aan. Ze heeft heel de tijd in het wiel gereden, maar ik weet haar toch te kloppen. Dat was bijzonder.”