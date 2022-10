Belg Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) op 4de plek in eerste rit Ronde van Langkawi, Rus van Astana sprint het snelst

Met de Ronde van Langkawi is nog een rittenkoers begonnen en de Belg Lionel Taminiaux heeft zich daar meteen laten opmerken.

De Ronde van Langkawi is begonnen met een etappe van Kuala Pilah naar Kuala Lumpur, een rit van 157,3 kilometer. Een kwintet aan Belgen stond daar aan de startlijst. Geen van hen mengde zich in de vroege vlucht, die overigens teruggegrepen zou worden.

UITGEDUND PELOTON

Ging het dan een grote massasprint worden? Neen, ook niet helemaal. Op de klimmetjes werd het peloton in de loop van de rit immers toch enigszins uitgedund. Wie er vooraan wel nog bij was, kon dan wel zijn kans gaan in de groepssprint.

Dat was onder meer het geval voor Lionel Taminiaux, onze landgenoot bij Alpecin-Deceuninck. Taminiaux spurtte naar een vierde plaats. De overwinning was voor Gleb Syritsa. De Rus van Astana Qazaqstan is ook meteen de eerste leider. Syritsa haalde het in Kuala Lumpur voor de Noor Erlend Blikra en de Duitser Max Kanter.