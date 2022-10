Iljo Keisse stelt afscheid nog even uit: hij rijdt nog mee in Putte-Kapellen en kondigt dat om 4u 's nachts aan

Iljo Keisse reed met de Memorial Rik Van Steenbergen normaal zijn laatste koers, maar daar komt onverwacht nog verandering in.

Iljo Keisse kreeg in Binche-Chimay-Binche al een afscheid van wereldkampioen Remco Evenepoel. Ze reden toen de laatste ronde samen. In de Memorial Rik Van Steenbergen zou Keisse echt afscheid nemen van het peloton.

Of dat dacht hij toch. Keisse start dinsdag toch nog in de afsluiter van het Belgische wielerjaar, de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Keisse kon er blijkbaar ook niet van slapen want hij tweette het nieuws vannacht om 4u.

Na zijn afscheid op de weg volgt ook nog een laatste Zesdaagse van Gent. Op 24 november is het dan echt afgelopen met de speciale afscheidswedstrijd 'Merci Iljooo' in het Kuipke. Onder meer Mark Cavendish, Elia Viviani, Michael Morkov en Niki Terpstra zijn van de partij.