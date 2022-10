Jonathan Vaughters, algemeen directeur van EF: "Degradatiesysteem in wielrennen moedigt doping aan"

Jonathan Vaughters is een koele minnaar van het huidige degradatiesysteem in het wielrennen.

EF Education-EasyPost kwam begin september even in de gevarenzone van de degradatiestrijd toen Lotto-Soudal dicht bij kwam, maar uiteindelijk kon de Amerikaanse ploeg zijn plaatsje in de World Tour veilig stellen.

Algemeen directeur van EF Education-EasyPost Jonathan Vaughters is absoluut tegen het huidige systeem. In een uitgebreid artikel op VeloNews spreekt de Amerikaan over hoe slecht het huidige systeem is en wat er kan aan verbeteren.

Vaughters gaat zelfs zo ver dat hij stelt dat het huidige systeem aanzet tot doping. “Wanneer zaken heel onzeker worden in de sport, dan gaat dit vaak ten koste van fair play. Het creëert wijdverspreide instabiliteit (net zoals doping) omdat sponsors zich niet langer veilig voelen in de wielersport en teams afbrokkelen."

En de teams vechten nu al om een beperkt aantal sponsors die allemaal hetzelfde beloven: de Tour rijden. Door het degradatiesysteem kunnen teams die zekerheid niet bieden en trekken sponsors zich als maar meer terug uit de sport zegt Vaugthers ook.