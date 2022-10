Mark Cavendish teleurgesteld dat hij Quick-Step Alpha Vinyl geen laatste zege kon schenken

Mark Cavendish (37) reed met de Memorial Rik Van Steenbergen zijn allerlaatste koers voor Quik-Step Alpa Vinyl.

De tweede periode van Mark Cavendish bij Quick-Step zit er op. Na een eerste passage in 2013-2014 keerde hij in 2021 terug nadat hij nergens nog aan een contract kwam. Na Gent-Wevelgem 2020 vloeiden de tranen nog bij Cavendish nadat hij dacht zijn laatste koers gereden te hebben.

Patrick Lefevere wierp hem een reddingsboei toe en Cavendish bedankte met vier ritoverwinningen en de groene trui in de Tour vorig jaar. In de Memorial Rik Van Steenbergen sprintte Cavendish in zijn laatste koers naar de tweede plaats.

“Ik ben teleurgesteld dat ik mijn laatste koers met Quick-Step Alpha Vinyl niet heb gewonnen, maar ik ben trots op de jongens en op de manier waarop we hebben gekoerst", zei Cavendish zondag. Ze waren sterk, echt toegewijd en gaven me een goede lead-out. Ik wilde ook voor hen de overwinning pakken, maar het was niet mogelijk.”

Waar de toekomst van Cavendish ligt is nog onzeker. Er waren al geruchten dat hij naar het vernieuwde B&B Hotels trekt, maar officieel heeft de Britse kampioen nog geen ploeg volgend jaar.