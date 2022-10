Philippe Gilbert bedankt voor job van John Lelangue

Philippe Gilbert wordt niet de opvolger van algemeen manager John Lelangue bij Lotto Soudal.

Lotto deed Gilbert wel degelijk een voorstel, zo laat de afscheidnemende renner in een videoboodschap weten. Maar daar gaat hij niet op in.

“Ik wil reageren op een gerucht dat de ronde doet in het wielermilieu”, klinkt het. “Ik hoor vertellen dat ik algemeen manager wordt van Lotto-Soudal. Ja, hier is over gesproken. De eerste contacten dateren van vorig jaar en ik voel me vereerd met het voorstel maar ik kan u zeggen dat ik niet de nieuwe manager zal worden van het wielerteam.”

En daar heeft hij zijn redenen voor. “Het managen van een wielerteam is veel meer dan het leiden van het profteam. Er is het vrouwenteam, de beloften, de service cours… Het betekent ook dat je veel moet reizen en net op dat gebied wil ik het wat kalmer aan doen. Ik heb mijn familie, een groep goede vrienden: ik wil de komende maanden meer tijd voor hen vrijmaken. Misschien is het een rol die ik in de toekomst op mij kan nemen, maar daarvoor moet ik eerst nog wat ervaring opdoen.”