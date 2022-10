Primož Roglič ziet het nog zitten na geslaagde operatie

Primož Roglič kreeg zijn deel van de pech al en een operatie kwam er ook nog bij kijken. Hij ziet het best nog wel zitten, zo blijkt op een foto na de operatie.

Het UKC Ljubljana, het ziekenhuis in de Sloveense hoofdstad waar Roglič behandeld wordt, heeft een foto op sociale media geplaatst waarop de renner in goede moed verkeert. Dat laat hij duidelijk merken door de duim omhoog te steken.

"Primož Roglič is al aan het herstellen na een moeilijke maar succesvolle schouderoperatie in de Traumatologische Kliniek UKCL", staat in de boodschap van het ziekenhuis te lezen. "Wij wensen Primož een spoedig en succesvol herstel en een zo snel mogelijke terugkeer onder winnaars."

Primož Roglič z ekipo asis. Miha Ambrožiča, dr. med., po zahtevni in uspešni operaciji rame na Travmatološki kliniki UKCL. @rogla želimo vam hitro in uspešno okrevanje in čimprejšnjo vrnitev med zmagovalce 🚴‍♂️ navijamo za vas 💪🚴‍♂️😊 pic.twitter.com/KYeUjmmiB9 — UKC Ljubljana (@ukclj) October 11, 2022

Ook op de foto staat het assistentieteam dat zich over de renner van Jumbo-Visma ontfermt, met onder meer dokter Michael Ambrozic.