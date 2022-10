Tim Wellens stelde comeback uit door vaderschap (en kiest naam van ploegmaat)

Op sportief vlak zat het niet mee voor Tim Wellens, privé loopt wel alles op wieltjes.

Tim Wellens moest de Tour verlaten met een coronabesmetting en had daarna last van hartkloppingen. Hij koerste even niet, maar hervatte begin deze maand in Italië. Normaal zou hij op 29 september hervatten in de Coppa Agostoni, maar startte toen niet.

Er werden toen persoonlijke redenen ingeroepen waarom Wellens niet startte. Zijn partner Sophie was echter een dag eerder in Monaco bevallen van hun eerste kindje, een zoon. Victor Wellens zag op 28 september het levenslicht.