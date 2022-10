Matteo Trentin neemt in de Ronde van Veneto revanche: "Deze keer is het wel gelukt"

Matteo Trentin won de Ronde van Veneto. Een jaar eerder werd hij achter Xandro Meurisse nog 2e.

"We hebben heel goed gereden", sprak Matteo Trentin bij SpazioCiclismo zijn lof voor zijn ploegmaats uit. "We zaten met 2 in het groepje vooraan en Diego Ulissi deed het geweldig, zowel op het vlakke als bergop. Het hielp ook dat 2 van onze ploegleiders van deze streek zijn. Ze kenden de wegen dus goed en begeleiden me geweldig."

Een jaar eerder was Trentin nog 2e achter Xandro Meurisse. "Ik was toen wat boos na de finish", ging Trentin verder. "Nu ben ik echt blij. Hopelijk kunnen we het seizoen goed afsluiten."