Pauwels Sauzen-Bingoal versterkt zich met een oude bekende

In de jeugd reed Angelo Van den Bossche al voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Ook reed hij voor het hoofdteam. Daarna zette hij een stap opzij en reed hij op continentaal niveau. Dit jaar reed hij voor Geofco-Doltcini Materiel Velo.com.

Vanaf 2023 zet hij opnieuw een stap hogerop. Hij keert terug naar Pauwels Sauzen-Bingoal en zal in het procontinentale circuit terechtkomen.

TRANSFER❗️



@angelovandenbossche will join our team from 1 January 2023



The road rider, already raced for our Youth and Main team years ago.



Welcome back!#FightToTheFinish pic.twitter.com/ckOY75DxcD