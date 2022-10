UAE in Langkawi aan het feest dankzij Juan Sebastian Molano

Juan Sebastian Molano heeft de 2e etappe in de Ronde van Langkawi gewonnen. Hij won de massasprint. Gleb Syritsa blijft leider.

De 2e rit in de Ronde van Langkawi was zo goed als vlak. In totaal moesten de renners bijna 179 km rijden.

Al snel vertrok een vlucht van 7 onbekende renners. Zij kregen iets meer dan 3 minuten en de sprintersploegen behielden de controle. Op 10 km van de streep werd de laatste vluchter gegrepen.

Een sprint was onvermijdelijk. Juan Sebastian Molano won die sprint. Craig Wiggins eindigde 2e. Gleb Syritsa die de openingsetappe had gewonnen, sprintte deze keer naar een 3e plaats en blijft leider.