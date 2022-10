Wereldranglijsten: Wout van Aert en Remco Evenepoel doen haasje-over, Kopecky nog net in de top vijf bij dames

Ook zonder te koersen kan er wat veranderen op de wereldranglijst, weten Van Aert en Evenepoel nu. Zij zijn respectievelijk de nummers 2 en 3 op de nieuwe UCI-ranking.

Op de nieuw gepubliceerde wereldranglijsten valt op dat Wout van Aert opnieuw een plekje hoger staat dan Remco Evenepoel. Dat was vorige keer niet het gevoel. Nochtans heeft Van Aert na het WK in Wollongong niet meer gekoerst. De verklaring waarom ze haasje-over doen moet bij Evenepoel gezocht worden.

De wereldkampioen reed na het WK enkel Binche-Chimay-Binche, terwijl hij vorig jaar vier andere koersen betwistte aan het einde van het najaar. Daar was ook de Coppa Bernocchi bij. Deze koers wist Evenepoel in 2021 ook te winnen. Door daar dit jaar niet aan deel te nemen, verspeelde Evenepoel 230 punten op de UCI-ranking. Gevolg: Van Aert staat na Pogačar tweede met 4565 punten, Evenepoel is derde met 4452 punten.

© photonews

Bij de vrouwen zijn er ook enige verschuivingen. Longo Borghini gaat drie plaatsen vooruit en komt zo op de derde plaats terecht op de UCI-ranglijst. De plaats die de vorige keer toebehoorde aan Lotte Kopecky. De Belgische nummer 1 van het vrouwenwielrennen moet twee plaatsjes inleveren en zakt van positie 3 naar 5. Ze staat dus nog wel net in die top 5. Wereldkampioene Van Vleuten voert de ranglijst aan.