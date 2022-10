Patrick Lefevere over Remco Evenepoel: "Hij mag van mij de grote rondes en de klassiekers winnen"

Patrick Lefevere zag Remco Evenepoel de Kristallen Fiets winnen. Lefevere gaf bij Sporza wat meer uitleg over de volgende jaren van Evenepoel.

De voorbije dagen waren er bij Quick Step-Alpha Vinyl besprekingen over 2023. Die gingen onder meer over wat ze van plan zijn met Remco Evenepoel. "Het ging heel vlot en we zijn er snel uitgeraakt", vertelde Patrick Lefevere aan Sporza. "Ik ga er mij ook minder mee bemoeien dan de voorbije jaren. Daarom heb ik ook 5 ploegleiders in dienst. Het is nog niet zeker of het de Giro of Tour zal volgen. Dat zal van het parcours afhangen."

Volgens Lefevere moet het beste van Evenepoel er nog aankomen: "Je mag niet vergeten dat hij zo lang in de lappenmand heeft gelegen. Vanaf het voorjaar gaat hij er staan voor de komende jaren."

Er werd Lefevere dan gevraagd wat het beste zal zijn en of hij de grote rondes of klassiekers zal winnen. "Van mij mag hij ze allebei winnen", aldus Lefevere.