Belg degradeert niet mee met Israel-Premier Tech en tekent bij Arkéa-Samsic

De Belg degradeert niet mee met zijn ploeg Israel-Premier Tech.

Jenthe Biermans (26) reed de voorbije drie jaar bij het Israëlische team en daarvoor bij Katusha. Door de degradatie van zijn team zoekt Biermans nu andere oorden op. Hij gaat aan de slag bij het Franse Arkéa-Samsic, dat wel een plaatsje in de World Tour kon veroveren.

“Arkéa-Samsic blijft jaar na jaar groeien, zowel sportief als structureel en het is ook een team dat vaak Belgische renners heeft mogen verwelkomen. In principe gaan we naar het niveau van de UCI WorldTour in 2023, wat belangrijk is in verband met de voorgestelde kalender”, zegt Biermans over zijn transfer.

Met Amaury Capiot en Hugo Hofstetter kent Biermans al twee van zijn toekomstige ploegmaten goed. Capiot woont slechts op enkele kilometers van Biermans, met Hofstetter reed hij in 2020 en 2021 samen in de ploeg.

“Ik ben een renner voor de Vlaamse klassiekers en heb ook het vermogen om binnen een trein voor sprinters te werken. Als het om minder belangrijke koersen gaat, kan ik ook mijn kans grijpen als die mij wordt gegeven.”