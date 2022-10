Italiaan Alessandro De Marchi zit nog zonder ploeg voor volgend jaar: "Ik sta in de wacht"

Alessandro De Marchi (36) krijgt bij Israel-Premier Tech geen nieuw contract.

Alessandro De Marchi heeft na een carrière van twaalf jaar nog een contract voor volgend seizoen. Na twee jaar bij Israel-Premier Tech krijgt hij er geen nieuw contract.

Winnen lukte dit jaar niet voor De Marchi, vorig jaar kon hij nog winnen in Tre Valli Varesine en droeg hij twee dagen de roze trui in de Giro. Dit jaar lukte het voor De Marchi niet door veel blessures en corona.

"Er zijn mogelijkheden om prof te blijven, maar er is nog niks echt concreet geworden. Mijn koersstijl is niet de meest praktische. Misschien dat het daarom zo moeilijk is om een nieuw contract te vinden", zegt hij bij CyclingNews.