Jolien D'hoore wil met AG Insurance-NXTG naar de top: "We willen naar top vijf of top drie"

Jolien D'hoore heeft er haar eerste jaar als ploegleider opzitten en wil met AG Insurance -NXTG hogerop.

Jolien D'hoore eindigde met AG Insurance-NXTG dit seizoen met alst achtste in het ploegenklassement. Voor volgend jaar wil ze nog beter doen.

"Onze ploeg is rond voor volgend jaar. We hebben nu 16 rensters en hopelijk krijgen we een WorldTour-licentie. Ik ben tevreden over het jaar, maar ik ben ook redelijk snel teleurgesteld. Ik wil altijd finales rijden en meedoen voor de overwinning, maar dat lukte niet altijd, omdat we een opleidingsploeg zijn", zegt ze in de podcast De Volgwagen.

"We zijn al blij als we een top 10 of top 15 hebben, maar ik wil altijd iets meer. Hopelijk is dat volgend jaar het geval. We willen echt naar die top 5 of top 3 gaan. Daar gaan we nog enkele jaren voor nodig hebben, dat zal niet op 2 jaar gebeuren."