Lorena Wiebes is met afstand de zegekoningin dit seizoen bij de vrouwen

Wanneer er dit seizoen een sprint op het programma stond bij de vrouwen, was het bijna altijd Lorena Wiebes die aan het feest was.

De Nederlandse Lorena Wiebes (23) heeft in 2022 50 koersdagen op haar teller staan. In maar liefst 21 koersen mocht ze de armen in de lucht steken en ze stak ook nog twee eindzeges in rittenkoersen op zak.

De tweede in de zegestand is de Poolse Agnieszka Skalniak-Sójka. Zij behaalde 14 ritzeges maar behaalde wel geen enkele in de World Tour, terwijl Wiebes maar liefst 12 zeges behaalde in de World Tour.

Annemiek Van Vleuten eindigt op drie met 13 overwinningen. Zij werd wereldkampioenne op de weg, won de drie grote rondes, Luik-Bastenaken-Luik en de Omloop Het Nieuwsblad.

Lotte Kopecky eindigt op de 15de plaats met vier overwinningen. Ze won de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, een rit in de Ronde van Burgos en de Belgische titel tijdrijden. Julie De Wilde haalt nog net de top 50 met twee overwinningen, Konvert Koerse en de GP de Wallonie.