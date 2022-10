Mark Cavendish zat bijna bij een andere Belgische ploeg: "Waren nog bezig met andere renner toen hij op de markt kwam"

Mark Cavendish vertrekt eind dit seizoen bij Quick-Step Alpha Vinyl. Voor welk team hij volgend jaar rijdt is nog niet bekend.

De tweede passage bij Quick-Step zit er bijna op voor Mark Cavendish. Nadat hij na 2020 bijna geen ploeg meer vond gooide Patrick Lefevere hem de reddingsboei toe. De Brit bedankte met onder meer vier ritzeges in de Tour en de groene trui.

Cavendish zou al bij een nieuw team getekend hebben, maar officieel werd daar nog niets over bekend gemaakt al wordt het waarschijnlijk B&B Hotels. Ook Intermarche-Wanty-Gobert was geïnteresseerd in de Brit zegt performance manager Aike Visbeek bij VeloNews. Ook in Tim Merlier had de ploeg interesse maar hij trekt naar Soudal-Quick Step.

“Cavendish was op de markt en er waren kansen, maar we kozen ervoor om Arne Marit binnen te halen en ons te concentreren op Biniam Girmay en Madis Mihkels, die ook naar het team komt. We waren op zoek, maar we konden de grote naam niet binnenhalen”, zegt Visbeek.

Mede door Alexander Kristoff

Dat ze Cavendish niet konden binnen halen heeft vooral te maken met Alexander Kristoff. “Toen Cavendish bij ons op de markt was, waren we nog erg druk bezig met Kristoff. Tegen de tijd dat Kristoff besloot dat hij zou vertrekken, was Cavendish niet langer op de markt.” Kristoff trekt voor drie jaar naar Uno-X.