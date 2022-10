Thibau Nys kijkt uit naar de wereldbekermanche in Fayetteville en wil zich vooral amuseren

Thibau Nys werd in de wereldbekermanche van Waterloo 5e. Ook in Fayetteville staat hij aan de start en hij kijkt ernaaruit.

In Waterloo finishte Thibau Nys als 5e. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij op voorhand daarvoor zou getekend hebben. Al had hij de benen voor de 3e plaats, maar daar was Nys al zo tevreden over, dat hij vergat om initiatief te nemen.

De volgende cross is die van Fayetteville. Daar kijkt Nys naaruit. Hij vindt dat het parcours hem ligt, want hij werd vorig jaar 3e op het WK bij de beloften. In de wereldbekermanche wil hij zich vooral amuseren en met een goed gevoel van de fiets stappen. Ook al eindigde hij dan 12e. Aan de zege denkt hij sowieso niet, want Eli Iserbyt en Laurens Sweeck staken er in Waterloo bovenuit.

Ook had Nys het over de rest van zijn crossprogramma. Er is voor hem een gebalanceerd programma uitgetekend. Er is ruimte voor cross met enkele stages, waarbij ze rekening houden met het wegseizoen. Ook gaat Nys de wereldbeker voor de beloften betwisten. Tabor is de 1e manche. Dat klassement is een doel voor Nys. Daarnaast zal hij zo veel mogelijk wedstrijden rijden, maar af en toe zal hij een manche van de Superprestige overslaan.