Contractverlengingen: Japans kampioen Arashiro langer bij Bahrein, Franse veteraan gaat door bij B&B Hotels

Enkele ploegen hebben nog contractverlengingen uitgedeeld. Japans kampioen Arashiro is bij Bahrein nog langer welkom. Hetzelfde geldt voor een Franse ancien bij B&B Hotels.

Bahrein Victorious kondigde de contractverlenging van Yukiya Arashiro aan. Die is de ploeg al wel even trouw. In 2016 stapte Arashiro over van Europcar naar Lampre-Merida, de voorloper van de Bahreinse formatie. Inmiddels rijdt Arashiro al zeven jaar voor Bahrein en daar komt een achtste seizoen bij. In 2022 veroverde hij goud op het Japans Kampioenschap op de weg en werd hij derde op het nationaal tijdritkampioenschap.

📣 We are pleased to announce the renewal of @YukiyaArashiro's contract for 2023.#RideAsOne pic.twitter.com/snOYYAJ9fY — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) October 14, 2022

Ook bij B&B Hotels blijven ze rekenen op een kracht die het klappen van de zweep wel kent. Cyril Gautier is inmiddels reeds 35, maar is de koers nog lang niet moe. Daarom heeft de renner besloten om nog een jaartje extra deel uit te maken van het profpeloton.

"Al sinds het begin van mijn carrière is het collectief het belangrijkste voor mij. Ik verder gaan op deze manier. Ik verschijn nog altijd met veel plezier aan de starf van wedstrijden of op training. Ik weet dat ik mijn ploegmaats nog iets bij kan brengen", aldus Gautier.