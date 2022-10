Patrick Lefevere: "Mensen denken soms dat ik dom ben, maar als ik een vijfjarig contract maak zit elk scenario daar in"

Patrick Lefevere komt nog eens terug over het gerucht rond Remco Evenepoel en INEOS Grenadiers.

Het gerucht deed enkele weken geleden de ronde dat INEOS Grenadiers interesse toonde in Remco Evenepoel. Zowel Patrick Lefevere en Remco Evenepoel ontkenden dat al snel en ook tijdens de Kristallen Fiets bevestigde Evenepoel nog eens dat hij zijn contract tot eind 2026 zal uitdoen.

In een gesprek met CyclingNews komt Lefevere nog eens terug de geruchten. “Zie ik er dom uit? Mensen denken soms dat ik dom ben, maar als ik een vijfjarig contract maak, zit alles erin, voor elk scenario. Ik heb Remco in februari 2021 tot 2026 vastgelegd en alles wat in het contract moet staan staat erin. Het enige wat ik hoef te doen is betalen."

De tactiek van de Britse ploeg noemt hij ook makkelijk: “Ze komen en zeggen: 'Je zit op twee (miljoen, red.), we kunnen je zes betalen' Maar zo werkt het niet”, zei Lefevere minachtend. “Ze zitten Remco al jaren achterna. Ze waren te laat toen hij junior was, nu zijn ze weer te laat.”

Makkelijker om de Tour te winnen

Evenepoel zit een jaar voor op het schema van de ploeg, die hadden gerekend op een eerste grote winst in 2023. “Voor 2024 weet ik dat ik op zoek moet naar nieuwe renners. Het team was sterk genoeg om Remco te helpen de Vuelta te winnen, en met twee renners die er tien dagen niet meer waren.”

"Ik denk dat het eigenlijk makkelijker is om de Tour de France te winnen dan de Vuelta, omdat er meer controle is van andere ploegen, die naar elkaar kijken. Je hoeft ze alleen maar te volgen en ze dan te verslaan.”