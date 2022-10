Philippe Gilbert klaar voor afscheidsevent op Cauberg: "Boonen met stip de topper die het meeste indruk maakte"

Met een afscheidsevent op 'zijn' Cauberg viert Philippe Gilbert vandaag zijn carrière. Met vele toppers reed hij samen. Tom Boonen maakte het meeste indruk, aldus 'Phil'.

Voorafgaand aan het event op en rond het parcours waar Gilbert wereldkampioen werd, mag hij het nog eens uitleggen in de Vlaamse kranten. Interviews geven doet hij al jaren in vlekkeloos Nederlands. "Niemand in mijn vriendenkring of familie die het sprak. Maar die taal boeide me. Ik pikte ze eigenhandig op" aldus 'Phil' in HLN. "Door goed te luisteren, dingen op te slaan - als kind keek ik Vlaamse tv - en zélf te proberen praten."

Doorheen de jaren zag Gilbert tal van toppers passeren. Wie maakte het meeste indruk op hem? "Op één, met stip: Tom Boonen. Voor zijn lange carrière, rijke erelijst en attractieve manier van koersen. Sagan ook, om min of meer dezelfde redenen. En ook Concellara vond ik impressionant. Dé rode draad: drie charismatische figuren."

GELOVEN IN EIGEN KUNNEN

In Het Nieuwsblad geeft Gilbert aan dat hij zelf wel min of meer een renner van de oude stempel was. Niet zozeer constant op de wattagemeter kijken, zoals velen nu doen. Gilbert geloofde vooral in zijn eigen kunnen. En kijk waar hem dat gebracht heeft.

Het is bekend dat hij woonachtig is in Monaco, maar zou hij ooit niet terugkeren naar de Ardennen? "Ik hou van het leven hier, maar minder van het klimaat", zegt Gilbert nog in HLN. "Zuid-Frankrijk biedt meer dan 300 dagen zon. Mensen trekken er constant naar buiten. Ze lijken gelukkiger. Mij geeft het tonnen energie."