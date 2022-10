📷 Wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss toont zijn regenboogtrui een eerste keer

In de Chrono des Nations toont de nieuwe wereldkampioen dit seizoen nog eens zijn trui.

Tobias Foss werd in het Australische Wollongong verrassend wereldkampioen tijdrijden. Hij klopte toen de Zwitser Stefan Küng en Remco Evenepoel.

Het was voor de Noor nog maar zijn vierde profzege en zijn eerste buiten Noorwegen. Foss toont in de Chrono des Nations in Frankrijk zondag zijn regenboogtrui nog een keer dit jaar.

Dat is nog een aparte tijdrit in Frankrijk een samen met de Veneto Classic de laatste Europese koers dit seizoen. Er neemt maar één Belg deel, Victor Campenaerts. In totaal moeten de renners 45,43 kilometer afleggen.

De dag voor de wedstrijd heeft Foss op de sociale media van Jumbo-Visma zijn wedstrijdtrui een eerste keer getoond.