Arnaud De Lie kijkt nu al uit naar 2023: "Graag deelnemen in de Ronde, in Parijs-Roubaix iets proberen"

Met negen overwinningen is het eerste jaar bij de profs van Arnaud De Lie meer dan geslaagd.

Toch denkt De Lie dat het nog beter kon. "Er waren afgelopen seizoen wedstrijden waar ik misschien de snelste man in koers was, maar dat ik of mijn ploegmaats nog de ervaring misten om het af te maken", zegt hij bij RTBF.

"Mijn ploegmaats en ik koersen nog niet zo lang samen, dus ik denk dat we volgend seizoen een nog betere groep zullen hebben. Zowel voor de massasprints als voor de klassiekers, waarin positionering in beide gevallen belangrijk is", zegt De Lie ook nog.

Uitkijken naar de klassiekers

Arnaud De Lie proefde in zijn eerste profjaar al van enkele Vlaamse klassiekers. Hij startte in Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Een uitslag rijden lukte nog niet, maar toch kijkt De Lie al uit naar de grotere wedstrijden.

"Aan de Ronde van Vlaanderen wil ik graag eens deelnemen, maar vooral in Parijs-Roubaix zou ik dan misschien iets willen proberen. Maar het zal een kwestie van tijd zijn, ik wil het stap voor stap aanpakken en geen stappen overslaan. Ik wil het goed doen en zo denkt de ploeg er ook over", besluit de Waalse sprinter.