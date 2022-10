Had nieuwe generatie een voorbeeld? "Hoe Van Aert reed in de Tour was misschien niet slim, maar wel heel sterk"

De nieuwe generatie die nu al even op aanvallende wijze de wielertop bestormt, met een Van Aert, een Pogačar, Evenepoel enzovoort, krijgt veel lof voor de koerswijze die het geïntroduceerd heeft. Waar is dat het gevolg van? En heeft die generatie ergens de mosterd gehaald?

"Alle jongens die de beloften overslaan en rechtstreeks van de junioren komen, koersen bij de profs op dezelfde manier als in die categorie. Daardoor is de koers nu zo attractief", komt Philippe Gilbert met een verklaring. "En als je dan nog eens naar de koerswijze van mannen als Pogačar, Van Aert en Van der Poel kijkt..."

Allemaal voorbeelden van toppers die graag van bijzonder ver aanvallen en enorm diep kunnen gaan. "Van Aert was misschien in 80% van de hele Tour de eerste die in de aanval ging. Dat was misschien niet slim, maar wel heel sterk."

Is er ergens een voorloper geweest op die nieuwe, aanvallend koersende generatie? Misschien wel... Philippe Gilbert zelf! Ook Gilbert hield er steeds van om met een vlijmscherpe aanval zijn kaarten op tafel te gooien. "Ik denk niet dat het door mij komt dat er nu aanvallender gekoerst wordt. Ik ben de reden niet. De reden is dat jongens sneller prof worden."

© photonews

Gilbert legt verder uit. "Ze zijn gewend om hard te koersen in de jeugdcategorieën, waar er minder controle is en er veel meer aanvallen zijn. Ze passen copypaste toe als ze bij de profs gaan rijden. Het is ook zo dat je vroeger in elke ploeg maar één of twee neoprofs had. Ik heb dat zelf nog meegemaakt. Nu is er sprake van twee tot zes nieuwe, beloftevolle renners per ploeg."

Dit alles heeft voor een nieuwe dynamiek gezorgd bij vele renners. De angst op bijvoorbeeld een chasse patate regeert veel minder in het peloton. "Nu durven ze ook te verliezen, want het is altijd eeen groot risico als je van ver gaat."