Jumbo-Visma laat Nederlandse sprinter naar Arkéa-Samsic vertrekken

Hij tekende een contract voor twee jaar bij de Franse ploeg.

David Dekker (24) verlaat de Nederlandse formatie na een seizoen vol pech. In de Bretagne Classic vorig jaar viel hij en brak daarbij drie vingers. Dit jaar viel hij onder meer in de Ronde van Valencia, in de Ronde van Burgos en werd hij ziek in de Ronde van Slowakije.

Dekker hoopt bij Arkéa-Samsic een nieuwe start te nemen. "Ik ben blij dat ik het team van Arkéa-Samsic kan versterken. Mijn seizoen werd gekenmerkt door pech en ik hoop volgend jaar weer resultaten te boeken in de sprints en klassiekers. Het is een nieuwe uitdaging voor mij, in een nieuwe omgeving", zegt Dekker.

Bij Arkéa-Samsic moet Dekker de concurrentie aangaan met Franse sprinters Nacer Bouhanni, Hugo Hofstetter en de Belg Amaury Capiot. Ook Jenthe Biermans rijdt volgend jaar voor de Franse ploeg, hij komt over van Israel-Premier Tech.