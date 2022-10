Michael Vanthourenhout geeft zichzelf cijfer voor crossen in VS: "Straf dat Eli sprint wint, Laurens reed er vlot naartoe"

Michael Vanthourenhout moest in de tweede WB-cross in de VS Eli Iserbyt en Laurens Sweeck voor zich dulden. Desondanks keert Vanthourenhout niet ontevreden huiswaarts.

"Ik miste enigszins mijn start, maar in ronden 3 en 4 kwam ik vooraan. Ik voel me heel goed en ga met goede benen naar huis. Ik ben tevreden met mijn derde plaats. Ik denk dat we de wedstrijd moesten hard maken. Ook Laurens Sweeck, Toon Vandebosch en Wyseure probeerden dat te doen. Ik voelde dat er wel verschil kwam als we op de klim echt doorreden", deelde Vanthourenhout zijn beviningen voor de UCI-microfoon.

Nadien was het een verhaal van wisselende kansen. "Halfweg koers reden Eli en ik even weg. Ik zat over de limiet en Eli ook. Toen kwam Laurens er terug bij en heb ik geprobeerd het tempo zo hoog mogelijk te houden, om zeker voor het podium te rijden. Dat Eli het afmaakt, is wel goed. Toen hij even wegreed, dacht ik dat het voorbij was. Laurens reed er toch nog vlotjes naartoe. Straf dat Eli de sprint wint, ik had het niet gedacht."

DRIE PODIUMPLAATSEN VOOR PLOEG IN DE VS

"Mooi dat we hier het Amerikaanse avontuur kunnen afsluiten met drie podiumplaatsen", bekijkt Vanthourenhout het vanuit ploegperspectief, de resultaten voor Pauwels Sauzen-Bingoal in de crossen in Waterloo en Fayetteville opgeteld.

Wat is het persoonlijk bilan van Vanthourenhout in de States? "Als je naar de VS komt met twee overwinningen hoop je wel om beter te doen, maar ik denk dat ik tevreden moet zijn met die derde en vierde plaats. Eli en Laurens waren beter in Amerika. Ik geef mezelf toch wel een 7,5 op 10. Die resterende 2,5 punten is dan voor komende weken."