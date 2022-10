Nieuwe vertrekker bij Sport Vlaanderen-Baloise, jonge Belg trekt naar Israel-Premier Tech

Jens Reynders (24) vertrekt na twee jaar bij de Belgische ploeg. Hij trekt naar Israel-Premier Tech, dat degradeerde uit de World Tour en volgend seizoen Pro Continentaal wordt. Reynders tekent voor één seizoen.

Reynders is een renner voor de klassiekers en werd dit jaar nog vierde in de Antwerp Port Epic en zat tijdens enkele klassiekers ook in de ontsnapping. Bij Israel-Premier Tech komt Reynders Rik Verbrugghe weer tegen, die hij nog had als bondscoach bij de jeugd.

"Ik hoop deze winter nog sterker te worden, maar met deze ploeg, materiaal en staf denk ik dat ik al een grote stap voorwaarts kan zetten. Ik zou graag veel willen leren van een renner als Sep Vanmarcke, die mij heel wat kan leren in de klassiekers, waar ik ook op de lange termijn graag goed wil zijn", zegt Reynders over zijn transfer.

