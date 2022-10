Twee continentale teams bundelen volgend seizoen de krachten in één team

Opmerkelijk nieuws uit de wielerwereld, twee wielerteams worden één team.

Het Luxemburgse Leopard en het Deens Riwal bundelen volgend seizoen de krachten. De twee teams smelten samen tot één team bestaande uit zo'n 14 tot 16 renners, met een mix tussen jonge renners en wat meer ervaren renners.

"Dezelfde doelen, dezelfde ambitie, hetzelfde wieler-DNA. Met het doel de structuur van de teams te ontwikkelen, hebben Riwal en Leopard besloten om de krachten te bundelen”, klinkt het in de aankondiging.

“Het is een logische beslissing om de twee teams met een lange historie samen te laten gaan. As traditionele wielernaties, zijn de overeenkomsten tussen Denemarken en Luxemburg erg duidelijk, wat blijkt uit de Luxemburgse en Deense invloed in beide teams, nu en in het verleden."