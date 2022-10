Uitkijken naar voorstelling Giro-parcours: Remco Evenepoel gaat met pak tijdritkilometers op wenken bediend worden

Keert Remco Evenepoel in 2023 terug naar de Giro? Het grote aantal tijdritkilometers in het parcours lijkt bijna bedoeld om hem te kunnen strikken.

In Milaan zal vanavond het parcours van de Giro van 2023 officieel voorgesteld worden en dan zullen we dus echt weten hoe ver de organisatie hierin gaat. Al is er nu ook al één en ander bekend. Zo werd reeds publiekelijk gemaakt dat de Giro zal beginnnen met een individuele tijdrit van 18,4 kilometer in de Abruzzen.

In de tweede week van de grote ronde staat dan een tweede tijdrit op het programma. Volgens lekken zou de afstand van die tijdrit zo'n dertig kilometer bedragen. Op de voorlaatste dag van de Giro zouden de renners dan nog een klimtijdrit moeten afwerken. Het moet Remco Evenepoel allemaal als muziek in de oren klinken. De beslissing over welke grote ronde hij rijdt in ' 23, is al min of meer genomen, liet Patrick Lefevere blijken.

MEER TIJDRITKILOMETERS DAN IN GROTE RONDEN VAN 2022

Zonder te verklappen welke grote ronde dat dan gaat worden. Opgeteld zal de Giro van 2023 alvast ruim boven de 60 tijdritkilometers gaan en misschien nog wel meer. Dieper ingaan op de details kan dus vanaf maandagavond. Sowieso zal er tijdens de Giro van volgend jaar meer op de tijdritfiets gezeten worden dan in elke van de drie grote ronden die dit jaar gereden worden. En Evenepoel was dus al de beste in de Vuelta.