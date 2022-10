Alpecin-Deceuninck kondigt de komst van een nieuwe ploegleider aan

Er waren al geruchten en Alpecin-Deceuninck bevestigde die. Preben Van Hecke wordt de nieuwe ploegleider van de ploeg van de gebroeders Roodhooft. Omdat Alpecin-Deceuninck in 2023 WorldTour wordt, hadden ze nood aan een extra ploegleider. Afgelopen jaar was Van Hecke ploegleider bij Minerva Cycling Team die na dit seizoen ermee ophielden.

"Ik heb nog maar een jaar ervaring als ploegleider", vertelt Van Hecke. "Dat ik dan de overstap naar een topteam mag maken, charmeert me enorm. Ik hoop dat ik een beetje aan het sterke collectief van het team kan bijdragen."

We are happy to welcome Preben Van Hecke, who joins the team as a new sports director. The former Belgian road champion is still new in his role, but brings a lot of experience after a 16-year career as professional cyclist. #AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/sdHIvzroVP