De ploeg van Christophe Brandt versterkt zich met een rappe Italiaan

Bingoal-Pauwels Sauces blijft actief op de transfermarkt. Ze hebben zich met Matteo Malucelli versterkt.

Eerder versterkte Bingoal-Pauwels Sauces zich al met onder meer Guillaume Van Keirsbulck, Julian Mertens en Kenneth Van Rooy. Daar komt nu nog een Italiaans sprinter bij.

Matteo Malucelli tekende voor een jaar bij de ploeg van Christophe Brand. Afgelopen jaar begon Malucelli bij Gazprom-Rusvelo, maar die ploeg verloor zijn licentie. Vanaf augustus reed hij voor China Glory. Ook reed Malucelli 2 jaar voor Caja-Rural en een jaar voor Androni-Giocatolli.

"Ik ben klaar om de kleuren van mijn nieuwe team te verdedigen", zei Malucelli. "Het is mijn doel om mooie prestaties in de eendagskoersen neer te zetten. Ook weet ik dat België een echt koersland is en ik wil er koersen winnen. Ik ga geen specifieke wedstrijden eruit nemen. Ik wil gewoon in elke koers zo goed mogelijk presteren."