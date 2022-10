Gewezen topsprinter Mario Cipollini is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar

Mario Cipollini heeft een veroordeling aan zijn been. Er is een gevangenisstraf van drie jaar tegen hem uitgesproken.

Het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA brengt het nieuws naar buiten. De uitspraak van de rechtbank in Lucca past in het kader van beschuldigingen van zijn voormalige echtgenote Sabrina Landucci aan het adres van Cipollini. Ze klaagde hem aan wegens mishandeling, bedreigingen en stalking. Cipollini is nu dus schuldig bevonden.

Niet enkel voor de klacht van zijn ex-vrouw. Cipollini is ook veroordeeld voor het uiten van bedreigingen ten opzichte van haar nieuwe partner Silvio Giusti. Cipollini moet aan Landucci een schadevergoeding van 80 000 euro betalen en aan Giusti een bedrag van 5000 euro. Daar komt een gevangenisstraf van drie jaar bovenop, terwijl de openbare aanklager twee jaar en zes maanden had geëist.

NIET GESPAARD

De rechter in kwestie heeft de voormalige toprenner dus niet gespaard, dat is zeker. Veel minder duidelijk is of Cipollini die gevangenisstraf ook effectief zal moeten uitzitten. Mogelijk gaan zijn advocaten ook nog in beroep tegen deze uitspraak.