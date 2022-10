Giro-bergkoning van Jumbo-Visma analyseert parcours van 2023: "Nog zwaarder, word weer heel enthousiast"

Het Giro-parcours van 2023 gaat over vele tongen. Ook de bergkoning van dit jaar, die bij Jumbo-Visma te vinden was, heeft zijn eerste analyse al klaar.

Koen Bouwman was in Milaan bij de voorstelling van het parcours, nadat hij dit jaar twee ritten en het bergklassement won. "Uiteindelijk bepaalt de ploeg waar ik aan de start kan én mag staan, maar als ik het parcours van aankomende editie bekijk word ik wel weer heel enthousiast", zegt Bouwman op de site van Jumbo-Visma.

"De Giro is traditiegetrouw erg pittig en denk ik dat het volgend jaar met veel tijdritkilometers en behoorlijk lastige beklimmingen zelfs nog zwaarder zal zijn dan dit jaar. Maar omdat het loodzwaar zal worden, zullen er ook genoeg dagen komen voor ontsnappingen", denkt de 28-jarige Nederlander.

GRAN SAN BERNARDO

Rond de dertiende etappe mag al een rood cirkeltje gezet worden voor de klimmers. "Het is een rit met ontzettend veel hoogtemeters, meer dan 5000. Je passeert die dag de Gran San Bernardo. Daar won ik bij de beloften in 2015 een etappe en zo is eigenlijk mijn wielercarrière begonnen. Het zou heel speciaal zijn om daar weer overheen te gaan en het is een droom om daar nog eens te winnen."