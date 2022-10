'Mark Cavendish nu ook echt rond met zijn nieuwe ploeg en zal weldra voorgesteld worden'

Mark Cavendish gaat voor de tweede keer in zijn loopbaan Quick-Step verlaten voor een nieuwe ploeg. Het is inmiddels wel duidelijk voor welk team de Brit gaat rijden.

Cavendish wordt immers al langer in verband gebracht met B&B Hotels. Het gaat wel over wat meer dan enkel wat geruchten. Volgens het Franse persagentschap AFP is er nu ook echt een overeenkomst bereikt tussen Cavendish en deze wielerformatie.

GROTE NAAM VOOR B&B

Er zou ook al een dag vastgelegd zijn om het nieuws wereldwijd bekend te maken. Dat moet volgende woensdag gebeuren, één dag voor de voorstelling van het parcours van de Tour de France 2023. Voor B&B Hotels zou dat een belangrijk moment zijn, want het is de eerste keer dat het zo'n grote naam kan strikken.

Na verschillende moeilijke seizoenen kwam Cavendish bij Quick-Step weer aan de oppervlakte: in 2021 verbaasde hij velen door vier Tourritzeges te boeken en de groene trui kon veroveren. Dit jaar bleek Jakobsen de snelste man in de ploeg en werd Cav niet meegenomen naar de Tour. Aangezien Cavendish absoluut nog verder wou blijven koersen, was een vertrek bij Quick-Step onvermijdelijk.