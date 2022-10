Pas gestopte wielerkampioen twijfelt niet: "Als ik Remco Evenepoel was, zou ik in 2023 de Giro rijden"

Bij het onder ogen krijgen van het parcours van de Giro van 2023, moet Remco Evenepoel toch geprikkeld zijn geweest. Dat denkt ook een wielerkampioen die pas nog de fiets aan de haak hing.

Vincenzo Nibali won zelf twee keer de Giro, in 2013 en 2016. Ongetwijfeld onvergetelijke herinneringen voor de Italiaan, die als analist voor de organisatie aanwezig was op de voorstelling van het parcours voor de editie van 2023. Nibali denkt ook dat die Giro iets voor Evenepoel moet zijn.

MEER DAN 70 TIJDRITKILOMETERS

Als tijdrijder krijgt Evenepoel een unieke gelegenheid om hoog te scoren, want volgend jaar zitten in de Ronde van Italië liefst meer dan 70 tijdritkilometers. "Als ik Remco Evenepoel was, zou ik in 2023 de Giro rijden", windt Nibali er geen doekjes om. "Ik zou de Giro verkiezen boven de Tour."

Als Italiaan is dat misschien iets makkelijker gezegd, maar de uittekening van het parcours spreekt inderdaad boekdelen. "Dit parcours, met zoveel tijdritkilometers, moet Remco Evenepoel echt liggen."