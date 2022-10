Plantur-Pura van de broers Roodhooft heeft 3 extra versterkingen voor 2023

Plantur-Pura heeft voor 2023 nog 3 versterkingen beet. Sophie Wright, Greta Marturano en Cecilia van Zuthem tekenden een meerjarig contract.

Christoph en Philip Roodhooft hebben met Plantur-Pura de ambitie om volgend jaar tot de WorldTour te behoren. Daarvoor versterkten ze zich met nog eens 3 rensters.

Sophie Wright komt over van UAE Team ADQ en tekende voor een contract van 2 jaar. "De filosofie, de organisatie en het toekomstperspectief van Plantur-Pura inspireren mij", aldus Wright. "In 2023 mik ik op de grote ronden, de Strade Bianche en de Ardennenklassiekers."

Ook Greta Marturano tekende een contract tot eind 2024. Zij komt over van Top Girls Fassa Bortolo. "2023 zal een interessant jaar voor mijn nog jonge carrière zijn. Ik wil vooral de ploeg ondersteunen, verder ontwikkelen en goed presteren in de koersen die bij me passen. Ik wil heel wat leren en een goede renster worden. Ik denk dat Plantur-Pura daarvoor het ideale team is", klinkt het bij Marturano.

Ten slotte is er ook nog Cecilia van Zuthem. Zij tekende een driejarig contract en zal haar debuut in een professioneel team maken. "Ik ben blij dat ik deze kans krijg", vertelde van Zuthem. "Afgelopen seizoen reed ik al enkele wedstrijden tegen de profs. Ik zal de jongste van het team zijn en kijk er al naaruit om veel met mijn ogen te stelen. Ik wil vooral als renster completer worden en het beste van mezelf geven."