Remco Evenepoel en Lotte Kopecky maken zich opnieuw op voor gala dat met trofee moet eindigen

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zijn topfavoriet voor alle wielergala's. Er komt er dinsdagavond alweer eentje aan, nadat ze onlangs nog maar de Kristallen Fiets wonnen.

Dinsdagavond is het de verkiezing georganiseerd door Het Nieuwsblad die in de schijnwerpers staat: die voor Flandrien en Flandrienne van het Jaar. Naast een prijs voor de beste Belgische wielrenner en wielrenster van het jaar, worden ook de Jonge Flandrien (beste nieuweling), Trofee Patrick Sercu (uitzonderlijke prestatie), Vonk van het Jaar (spektakel), Ploegmaat van het Jaar en Internationale Flandrien en Flandrienne uitgereikt.

Afspraak van het gebeuren is in Brugge, de wielerstad die doorheen het jaar heel wat koersen ziet passeren. Ondanks de concurrentie van Wout van Aert lijkt er bij de mannen geen maat te staan op Remco Evenepoel, na Luik-Bastenaken-Luik, zijn eindzege in de Vuelta en zijn wereldtitel op de weg.

© photonews

Bij de vrouwen zijn Shari Bossuyt, Sanne Cant, Julie De Wilde, Febe Jooris en natuurlijk Lotte Kopecky zelf genomineerd. Laatstgenoemde is torenhoog favoriet om voor het derde jaar op rij de Flandrienne-trofee in ontvangst te mogen nemen.