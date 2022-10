Grote kans dat u nog nooit van ze hebt gehoord: enkele vreemde snuiters bij World Tour ploegen

UAE Team Emirates en Bahrein-Victorious hebben enkele buitenbeentjes in hun ploeg.

Bij UAE Team Emirates kan een renner uit de Verenigde Arabische Emiraten niet ontbreken in hun selectie. Yousif Mirza is er ondertussen 34 en rijdt al sinds de oprichting van het team bij de ploeg. Mirza is achtvoudig kampioen van zijn land tijdrijden en negen keer op de weg. Hij werd ook Aziatisch kampioen op de weg in 2018.

Mirza mag dan wel bij een World Tour team rijden, maar echt in de World Tour rijden doet hij niet. Vorig jaar startte hij in Bretagne Classic, maar kwam niet aan. Het lijkt er op dat de ploeg hem gewoon in dienst heeft om toch de beste renner van het land bij zich te hebben.

Een zelfde verhaal bij Bahrein-Victorious. De jonge Bahreini​ Ahmed Madan (22) is al twee jaar in dienst bij de ploeg en werd dit jaar Bahreins kampioen op de weg en Aziatisch kampioen tijdrijden. Madan werd ook 32ste op het WK voor beloften op de weg dit jaar. Madan kwam dit jaar slechts aan 10 koersdagen, vorig jaar slechts aan vijf.

Taiwanezen bij Bahrein-Victorious

Nog bij Bahrein-Victorius de Taiwanees Chun Kai Feng (33). Hij verlaat volgend jaar het team, maar reed er wel zes jaar. Feng startte dit jaar wel onder meer in Parijs-Roubaix en de Brabantse Pijl, maar komt ook maar aan 13 koersdagen dit jaar. De Ronde van Taiwan en Hongarije reed hij wel uit.

Bahrein-Victorious heeft ook al een nieuwe Taiwanees klaar staan voor volgend seizoen. Wat de link van de ploeg met Taiwan is, is niet meteen duidelijk. Sergio Tu (25) tekende onlangs voor twee jaar. Tu reed in 2018 voor het development team van Sunweb en dat van CCC in 2019. Veel uitslagen kan hij echter niet voorleggen.