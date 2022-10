21 ploegen, waaronder 4 Belgische, vragen een WorldTour-licentie aan

21 ploegen hebben voor de komende 3 jaar een WorldTour-licentie aangevraagd. Daar horen 4 Belgische ploegen bij.

De WorldTour-licenties worden uitgedeeld volgens de UCI-ranking van de afgelopen 3 seizoenen. Uiteindelijk zijn er 18 plaatsen en de ploegen die het hoogste staan, krijgen voorrang.

Quick Step-Alpha Vinyl, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Wanty-Gobert en Lotto Soudal vroegen een licentie aan. In principe zullen die 1e 3 hun licentie voor de WorldTour krijgen. Voor Lotto Soudal is het hopen dat een van die 18 ploegen niet voldoet aan de eisen van de UCI. Zij zijn 1e reserve om een plaats in te nemen.

Onder de licentieaanvragen zat er ook een opmerkelijke ploeg bij. Ook het Noorse Uno-X vroeg een WorldTour-licentie aan. De UCI maakte bekend dat ze alle documenten hadden ingediend, maar de kans is klein dat ze het halen. Zij zijn de laagste geklasseerde ploeg. Er zouden al 3 ploegen niet aan de eisen moeten voldoen, zodat Uno-X een plaats kan krijgen.

PROTEAMS

Ook maakte de UCI ook de aanvragen voor een ProTeam-licentie bekend. Daar zitten ook 2 Belgische ploegen bij: Bingoal-Pauwels Sauces WB en Sport Vlaanderen-Baloise. Opvallend is ook dat Q36.5 Pro Cycling Team een licentie aanvraagt. Dat is de opvolger van Team Qhubeka. Onder meer B&B Hotels-KTM en Human Powered Health dienden nog geen aanvraag in, maar zij hebben nog enige tijd om hun dossier in te dienen.