Ervaren Let 2 jaar langer bij de ploeg van Jasper Stuyven, Edward Theuns, Otto Vergaerde en Thibau Nys

Toms Skujins heeft zijn contract bij Trek-Segafredo met 2 jaar verlengd. Hij rijdt al 5 jaar voor het team.

Sinds 2018 rijdt Toms Skujins al voor Trek-Segafredo. Eind dit jaar liep zijn contract af en het was wachten op duidelijkheid voor de Let. Uiteindelijk kwam die duidelijkheid. Hij verlengde zijn contract met 2 jaar.

"Ik kan me geen andere plek dan bij Trek-Segafredo voorstellen om de komende 2 jaar te koersen", vertelde Skujins. "Ik kon me elk jaar als helper verbeteren en er komt een nieuwe lichting renners aan. Ik kijk er al naaruit om gasten zoals Mattias Skjelmose zo goed mogelijk te begeleiden."

Dit seizoen reed Skujins voor de 1e de kasseiklassiekers: "Anders reed ik altijd de Ardennenklassiekers. Het is leuk om eens iets anders te doen. De komende jaren zou ik graag nog nieuwe wedstrijden leren kennen. Mijn grootste doel voor de komende 2 jaar is om een rit in een grote ronde te winnen."

Bij Trek-Segafredo rijden volgend jaar onder meer Jasper Stuyven, Edward Theuns, Otto Vergaerde en Thibau Nys.