Fans trokken in Ronde van Langkawi naar ploegbus Alpecin-Deceuninck om 'Van der Poel' te zien

Alpecin-Deceuninck reed mee in de Ronde van Langkawi. Met ook ene Van der Poel bij en dat maakte heel wat enthousiasme los bij de plaatselijke fans.

Het was David van der Poel die daar deel uitmaakte van de ploegselectie, niet Mathieu van der Poel. Dat was in Maleisië blijkbaar niet bij iedereen doorgedrongen. Dat vertelde Lionel Taminiaux, de Belgische renner van Alpecin-Deceuninck die een rit won in de Ronde van Langkawi, aan de RTBF.

© photonews

"Heel wat Maleisische fans kwamen naar onze ploegbus. Ze vroegen of ze Van der Poel konden zien, denkende dat Mathieu bij ons was. Maar het was David die mee was." Weer een anekdote om door te vertellen voor Taminiaux, de beste in de vijfde etappe naar Kulim.

Dat gezegd zijnde was Taminiaux in het algemeen wel zeer te spreken over de beleving in de Ronde van Langkawi. "De fans herkennen heel wat Europese renners, de koers leeft er wel."