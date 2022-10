'Merci Iljooo' krijgt steeds meer vorm: met Team Belgium neemt Keisse het onder meer op tegen Filippo Ganna

Iljo Keisse hing in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen zijn fiets aan de haak. Met 'Merci Iljooo' neemt hij definitief afscheid.

Op 24 november neemt Iljo Keisse als renner definitief afscheid. In het Gentse Kuipke doet hij dat met 'Merci Iljooo'. Daarin zal Team Belgium het opnemen tegen Team International in een omnium die uit een dernyrace, een afvallingskoers, een scratch, een puntenkoers en een 500m sprint zal bestaan.

Keisse zal de kopman zijn van Team Belgium. Hij krijgt volgens Het Nieuwsblad Stijn Steels, Jasper De Buyst, Jules Hesters, Robbe Ghys, Otto Vergaerde, Gerben Thijssen en Fabio Van den Bossche als ploegmaats mee.

Bij Team International is de kopman niet van de minste. Filippo Ganna zal voor de 1e keer in zijn carrière in het Kuipke rijden. Ook Mark Cavendish, Elia Viviani, Michael Morkov en Niki Terpstra zullen van de partij zijn. De 3 laatste namen moeten nog doorgegeven worden.

Naast die wedstrijd zal het publiek ook getrakteerd worden op ander spektakel. Er zullen heel wat renners en ex-renners langskomen. Ook zal er muziek zijn en zullen de hoogtepunten uit Keisses carrière getoond worden. Het middenplein zal voor de gelegenheid Café De Karper zijn, verwijzend naar het café van Keisses vader. Achteraf is er nog een afterparty.