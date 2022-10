Van bijna op pensioen naar UAE, het gaat hard voor Nederlandse wielrenner: "Het is best maf allemaal"

Alpecin-Deceuninck gaf hem een kans, maar het liep niet meteen voor de Nederlandse wielrenner Sjoerd Bax. Een sterk seizoenseinde heeft hem nu een contract bij UAE opgeleverd.

De 26-jarige wielrenner had het met het Algemeen Dagblad over wat hem allemaal is overkomen. "Begin dit jaar vroeg ik mezelf af: ben ik nog wel goed genoeg? Is er nog wel plek voor mij in het profpeloton? Ik had een knieblessure en dacht echt: dit is mijn laatste jaar. Klaar."

Zijn sterke prestaties in het najaar - Bax won de Coppa Agostoni en een rit in de Ronde van Langkawi - deden hem op die beslissing terugkomen. Niet alleen dat: hij versierde zo ook een contract van twee jaar bij UAE, de ploeg van Tadej Pogańćar."

OP DE RADAR

De sportief directeur van UAE houdt de activiteiten van Bax op Strava al een paar jaar in de gaten. "Ik ben blijkbaar op de radar gebleven en die overwinning in Coppa Agostoni heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Het is best maf allemaal."